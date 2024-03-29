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На апрель москвичам спрогнозировали резкие перепады с мороза на жару

Синоптик Ильин: к концу апреля в Москве температура воздуха поднимется до +20

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В апреле погода в Москве будет с резкими перепадами температур. После похолодания в начале месяца температура воздуха резко пойдет на повышение и достигнет +20 градусов, рассказал синоптик Александр Ильин телеканалу «360».

Перепады начнутся уже в первой декаде апреля. Так, в начале месяца температура воздуха днем будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, пройдут небольшие дожди. Ночью будет от 7 до 10 градусов выше нуля. Но уже с 3 апреля начнется похолодание, температура воздуха может опуститься до 1-4 градусов мороза, рассказал Ильин.

Налаживаться погода начнет 4 апреля – осадки днем прекратятся, потеплеет до +10…+15 градусов. До конца декады такая погода сохранится, пообещал синоптик.

«Что касается следующей декады, с 10 по 20 апреля будет достаточно прохладно. Мы снова увидим температуру около +5 градусов», — отметил он.

В третьей декаде апреля, по словам Ильина, начнется жаркая погода, воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами до +20.

Напомним, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на первые числа апреля спрогнозировал москвичам продолжение потепления. В первые три дня месяца, по его прогнозу, ожидается до +18 градусов.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде до конца весны.

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