Врачи рассказали о последствиях бесконтрольного приема антидепрессантов

Принимать антидепрессанты можно лишь по назначению врача. Это психотропные лекарства, имеют массу побочных эффектов. Их прием обязательно должен контролироваться, иначе можно столкнуться с серьезными проблемами, рассказала в беседе с Life невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Антидепрессанты необходимы для поддержания уровня нейротрансмиттеров, влияющих на настроение и поведение человека. Речь идет о серотонине, дофамине, норадреналине. Если их становится мало, может начаться депрессия – это не просто сниженное настроение, а серьезный медицинский диагноз, требующий наблюдения врачей, подчеркнула Демьяновская. Именно доктор и должен подобрать антидепрессант, так как все препараты имеют свои особенности и противопоказания. Одно и то же лекарство может по-разному влиять на разных пациентов.

Среди побочных эффектов антидепрессантов врач назвала тревожность, тахикардию, тошноту, снижение либидо, галакторею – внезапную лактацию, которая возможна даже у мужчин, и другие.

«Если начать бесконтрольно принимать такие препараты, то проблемы со здоровьем весьма вероятны, не говоря уже об отсутствии ожидаемого эффекта от лечения», — подчеркнула Демьяновская.

Обращаться к врачу нужно, если сильная утомляемость, апатия и плохое настроение не проходят в течение двух недель. Нужно записаться на прием к неврологу, психотерапевту или психиатру. Иногда с помощью препаратов удается купировать депрессию в самом начале развития, а иногда требуется комбинированное лечение вместе с сеансами психотерапии.

Напомним, ученые нашли связь между антидепрессантами и сексуальными расстройствами. Одним из побочных эффектов этих препаратов является сексуальная дисфункция, возникающая во время лечения.

Ранее стало известно о резком скачке цен на антидепрессанты в России.