Пенсионерка облила полицейского кипятком, чтобы он не забрал сожителя ее дочери

Жительницу Бурятии будут судить за нападение на полицейского. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Шаралдай. Полицейские прибыли домой к женщине, так как они разыскивали сожителя ее дочери. По версии правоохранителей, россиянка не хотела, чтобы мужчину забрали, поэтому замахнулась на правоохранителей ножом. После этого женщина набрала в ковш кипяток из электрочайника и выплеснула в лицо полицейскому.

В результате мужчина попал в больницу с ожогом мягких тканей и оболочки глаза. Это расценили как вред здоровью средней степени тяжести.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ингушетии мужчина избил полицейского, задержавшего его брата.