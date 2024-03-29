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Пенсионерка облила полицейского кипятком, чтобы он не забрал сожителя ее дочери

В Бурятии будут судить пенсионерку за то, что она облила полицейского кипятком

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Shutterstock

Жительницу Бурятии будут судить за нападение на полицейского. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Шаралдай. Полицейские прибыли домой к женщине, так как они разыскивали сожителя ее дочери. По версии правоохранителей, россиянка не хотела, чтобы мужчину забрали, поэтому замахнулась на правоохранителей ножом. После этого женщина набрала в ковш кипяток из электрочайника и выплеснула в лицо полицейскому.

В результате мужчина попал в больницу с ожогом мягких тканей и оболочки глаза. Это расценили как вред здоровью средней степени тяжести.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ингушетии мужчина избил полицейского, задержавшего его брата.

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