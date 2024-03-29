В Сочи мужчина поджег дом возлюбленной, но ошибся адресом

В Сочи поймали мужчину, который поджог дом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии правоохранителей, родители возлюбленной 21-летнего молодого человека запретили им встречаться. Решение старших не понравилось россиянину, поэтому он пришел к дому партнерши, где, по его расчетам, должна была находиться она и вся ее семья, и поджег здание. В этом ему помогал друг-студент.

В результате молодые люди перепутали дом семьи с домом 51-летнего военного пенсионера. Мужчина смог потушить пожар и задержать предполагаемых злоумышленников до приезда полиции.

До этого в Красноярском крае молодой человек приревновал бывшую девушку к ее новому возлюбленному и откусил ему ухо. В результате пострадавшему пришлось ампутировать левую ушную раковину. В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Ивановской области мужчина приревновал сожительницу и избил гостя поленом.