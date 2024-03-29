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В Росздравнадзоре ответили на жалобы из-за дефицита сверхбыстрого инсулина

Росздравнадзор заявил, что запасов инсулина аспарт в России хватит на 8,6 месяца

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medtronic-diabetes.ru

Запасов препаратов со сверхбыстрым инсулином в России должно хватить на 8,6 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

»<…> отмечается обеспеченность по лекарственному препарату <…> инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяца», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в медицинских учреждениях фиксируется запас лекарства на 10,5 месяца, в аптеках — на 2,5 месяца.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что в первом квартале 2024 года госзакупки инсулина аспарт «Фиасп» сократились на 95%, а из аптечных организаций он уже исчез.

До этого врач назвала препараты для похудения эффективнее оземпика и его аналогов. По словам доцента кафедры эндокринологии Сеченовского университета Минздрава России, эндокринолога Марины Берковской, одним из таких препаратов является мунджаро (тирзепатид), который по эффекту сравним с бариатрической операцией.

Ранее биотехнологи создали корову, дающую молоко с инсулином.

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