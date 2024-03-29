В Росздравнадзоре ответили на жалобы из-за дефицита сверхбыстрого инсулина

Запасов препаратов со сверхбыстрым инсулином в России должно хватить на 8,6 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

»<…> отмечается обеспеченность по лекарственному препарату <…> инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяца», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в медицинских учреждениях фиксируется запас лекарства на 10,5 месяца, в аптеках — на 2,5 месяца.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что в первом квартале 2024 года госзакупки инсулина аспарт «Фиасп» сократились на 95%, а из аптечных организаций он уже исчез.

До этого врач назвала препараты для похудения эффективнее оземпика и его аналогов. По словам доцента кафедры эндокринологии Сеченовского университета Минздрава России, эндокринолога Марины Берковской, одним из таких препаратов является мунджаро (тирзепатид), который по эффекту сравним с бариатрической операцией.

Ранее биотехнологи создали корову, дающую молоко с инсулином.