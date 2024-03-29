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В Петербурге продлили ограничения в связи с коронавирусом

Ограничения по COVID-19 в Петербурге продлили до конца 2024 года

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Pixabay

Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге продлили до конца 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства города.

«Внести в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: в пункте 2.1 постановления слова «по 31.03.2024» заменить словами «по 31.12.2024», — указано в постановлении.

Документ был подписан главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

До этого в Британии осудили афериста, который торговал отрицательными тестами на COVID-19.

Преступная схема, придуманная молодым человеком во время пандемии коронавируса, вскрылась, когда с ним связался газетный репортер, выдававший себя за покупателя. Журналист получил по электронной почте поддельный документ за £75 и написал об этом статью.

Ранее американец получил 11 лет тюрьмы за мошенничество в связи с COVID-19.

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