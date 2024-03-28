Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе США заявили, что не раз предупреждали РФ о террористической угрозе

Госдеп: предупреждение России от США об угрозе теракта было не единственным

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

США передавали России четкую информацию о готовящемся теракте, при этом делали это несколько раз. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поделились с Россией детальной информацией об угрозе террористического акта незадолго до трагедии в красногорском «Крокус Сити Холле».

26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников признал, что США передавали России информацию общего характера о возможности террористической атаки, отметив, что российская сторона это учла.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее посол Антонов заявил о постоянных обманах России со стороны США.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами