США передавали России четкую информацию о готовящемся теракте, при этом делали это несколько раз. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты поделились с Россией детальной информацией об угрозе террористического акта незадолго до трагедии в красногорском «Крокус Сити Холле».

26 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников признал, что США передавали России информацию общего характера о возможности террористической атаки, отметив, что российская сторона это учла.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее посол Антонов заявил о постоянных обманах России со стороны США.