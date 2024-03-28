Беглов пообещал Путину, что Петербург обгонит Москву

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что город на Неве станет лидирующим туристическим центром в стране. Об этом он заявил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов, передает РИА Новости.

По словам Беглова, у северной столицы есть потенциал. Он заявил, что город способен обогнать Москву, Московскую область и Краснодарский край благодаря реализации проекта создания всесезонного туристического кластера «Санкт-Петербург Марина».

«Развитие этого проекта... добавит нам туристов, и мы займем первое место, я вам обещаю», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

До этого стало известно, что власти России ожидают, что уже к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП страны увеличится вдвое. Также Путин заявил на совещании по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов, что с Крымом мало какое место на земле может сравниться по красоте.

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