Россиянин сел на 10 лет за попытку переметнуться на сторону ВСУ

Жителя Брянска приговорили к 10 годам колонии строгого режима за попытку сбежать из России, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Как установил суд, 24-летний мужчина, будучи негативно настроенным по отношению к СВО, хотел воевать против ВС РФ. Он связался с украинскими кураторами, сделал себе загранпаспорт и стал планировать поездку на Украину через Турцию. Подсудимый оформил путевку для путешествия в Стамбул, купил патроны, уволился с работы и поехал с дорожной сумкой на вокзал, чтобы отбыть в Москву и уже оттуда перебраться в Турцию.

На платформе мужчину задержали. В ходе допроса он признался, что общался с украинцами в видеоигровых чатах. Россиянин проходил подозреваемым по делам о покушении на госизмену и о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

До этого сообщалось, что против жителя Комсомольска-на-Амуре завели уголовное дело, так как он планировал передавать сведения о деятельности оборонного предприятия в министерство обороны Украины.

Ранее в Херсонской области задержали участника проукраинского нацбатальона.