В сеть попали видео работы следователей в домах подозреваемых в теракте в «Крокусе»

В сеть попали ролики следственных действий по адресам подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Их опубликовал Telegram-канал 112.

Уточняется, что следователи работают в хостеле на Дмитровском шоссе и у дома одного из задержанных в Путилково.

До этого Следственный комитет России заявил о задержании подозреваемого в финансировании теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».