СК установил еще одного подозреваемого в спонсировании теракта в «Крокусе»

Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в спонсировании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина уже задержан, Следственный комитет намерен добиться его ареста.

До этого двоих россиян наградили за мужество при спасении людей из «Крокуса».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.