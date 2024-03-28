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Уфимец повис на балконе, спасаясь от пожара в многоэтажке

В Уфе мужчина повис на балконе, спасаясь от пожара в многоэтажке

В Уфе мужчина вылез из окна балкона и повис, спасаясь от пожара в многоэтажке. Об этом сообщает телеканал UTV.

По информации телеканала, инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Джалиля Киекабаева. Во время пожара в квартире мужчина вылез в окно и повис на балконе. На кадрах с места происшествия видно, что из окон жилища валит густой черный дым.

Из здания эвакуировали 30 человек, огнеборцы локализовали пожар. Сейчас сотрудники МЧС России пытаются вернуть в квартиру повисшего на балконе мужчину, сообщает UTV.

До этого в селе Бижбуляк в Башкирии загорелся дом многодетной семьи. В охваченном огнем жилище оказались пенсионерка и двое детей. Пожарные оперативно прибыли на место, где заметили сильное задымление и открытое возгорание, им удалось ликвидировать пожар на площади 100 квадратных метров. Однако медикам не удалось спасти троих пострадавших.

Ранее девятилетний мальчик поиграл с зажигалкой и сжег три квартиры в Набережных Челнах.

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