Массажист бросился с кулаками на клиента в российском ТЦ

В Астрахани массажист напал на клиента в торговом центре, ранее последний не оплатил оказанную медицинским работником услугу. Видео последствий драки опубликовал Telegram-канал «Астрахань 24».

На нем окровавленный мужчина спасается от обидчика, устроившего потасовку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по области, инцидент произошел 27 марта в одном из торговых комплексов города. В драке участвовали молодые люди 2001 года рождения, 1999 и 2005 годов рождения.

По данным правоохранителей, 25-летний астраханец воспользовался услугами массажиста, не оплатил их, после чего перестал выходить на связь. В торговом центре медработник случайно встретил клиента и вновь потребовал оплатить массаж, а когда тот не сделал этого, пустил в ход кулаки. В конфликте на стороне клиента участвовал его брат.

«В результате происшествия медицинский специалист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в лечебное учреждение, а братья задержаны и доставлены в отдел полиции», — рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее в Зеленограде очевидцы сняли на камеру драку пассажиров в автобусе.