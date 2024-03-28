Генпрокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму иска к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура РФ увеличила с 28,53 млрд до 105 млрд рублей сумму требований по иску о взыскании с бывших владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) неосновательного обогащения. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство также включило в число ответчиков по указанному делу владельцев группы компаний «Ариант» (один из крупнейших производителей винодельческой продукции в стране) и потребовало изъятия ее активов.

В начале марта сообщалось, что активы ЧЭМК, принадлежавшие миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех».

Согласно предлагаемой схеме, «Ростех» оставит себе 25% в капитале комбината, остальные 75% будут проданы частному инвестору.

До этого Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о передаче России ценных бумаг заводов промышленной группы ЧЭМК.

16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о выводе производства ЧЭМК за черту города Челябинска из-за его вредного влияния на экологию.

Ранее суд обратил акции Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу РФ.