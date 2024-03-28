Жители Одессы и Харькова пользуются электричеством по графику

Удары Вооруженных сил РФ серьезно повредили энергообъекты Украины, в результате чего в Харькове, Одессе и Днепропетровской области введены стабилизационные графики отключений электричества, сообщил директор украинской госинспекции энергетического надзора Руслан Слободян. Об этом пишет РИА Новости.

«В результате недавних обстрелов энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения. Характер повреждений достаточно сложный. Напряженной остается ситуация в Харькове и Одессе, а также в Днепропетровской области, где применяются стабилизационные графики отключений для того, чтобы равномерно подавать электричество потребителям», — цитирует Слободяна пресс-служба Госэнергонадзора страны.

По словам чиновника, в харьковском метрополитене возобновлено движение поездов. В Одессе с перебоями работает электротранспорт, а подключение к энергосети больниц и объектов жизнеобеспечения осуществляется в первую очередь.

Мэр Харькова Игорь Терехов охарактеризовал ситуацию в городе, как «очень и очень напряженную».

22 марта глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема минувшей ночью подверглась самой масштабной атаке за последнее время.

Ранее эксперт сообщил, что удары российской армии по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к нехватке топлива у ВСУ.