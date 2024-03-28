Названо число поврежденных в Белгороде объектов после обстрела ВСУ

Более 180 квартир и 12 социально значимых объектов получили повреждения в Белгороде после обстрела со стороны Украины вечером в среду, 27 марта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника», — написал глава региона.

Он уточнил, что в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Губернатор отметил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили четыре артиллерийских и четыре танковых снаряда, также село подверглось атаке двух дронов-камикадзе. В Ровеньском районе на окраине села Клименково обнаружили взрывоопасный предмет.

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