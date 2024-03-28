На Украине военного священника заподозрили в шпионаже в пользу России

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника Киевской областной администрации, который также является военным капелланом, по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Следствие считает, что мужчина работал на российскую разведку и хотел попасть в состав одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ, чтобы отслеживать места ее дислокации и перемещения. Когда он проходил собеседование, его задержали.

В областной администрации житель Киева был главным специалистом одного из департаментов. Также он был священником, однако украинские силовики считают, что мужчина якобы оформил себе фальшивую справку о принадлежности к конфессии.

До этого сообщалось, что в Ростовской области задержали местного жителя, которого подозревают в шпионаже в пользу СБУ. По информации российских спецслужб, гражданин России тайно общался с представителем украинских силовиков и помогал собирать разведданные против РФ.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил о необходимости признать СБУ террористами.