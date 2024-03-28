Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Источник: продавшая машину террористам семья знала об их планах

ТАСС: Исломовы и Касимов были в курсе планов исполнителей теракта в «Крокусе»

close
100%
Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Следствие вменяет четверым фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пособничество террористам, так как они знали об их намерениях устроить нападение на людей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, Исроил Исломов и два его сына, Аминчон и Диловар, продавшие автомобиль Renault террористам, были осведомлены о намерениях нападавших.

К такой же версии обвинение склоняется и в отношении Алишера Касимова, сдавшего им квартиру. Все четверо находятся в СИЗО до 22 мая по решению суда.

Источник агентства подтвердил, что автомобиль Renault, на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись после преступления, был продан за 250 тыс. руб.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее в Таджикистане «потеряли» родственников террориста из «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами