Источник: продавшая машину террористам семья знала об их планах

Следствие вменяет четверым фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пособничество террористам, так как они знали об их намерениях устроить нападение на людей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника в правоохранительных органах, Исроил Исломов и два его сына, Аминчон и Диловар, продавшие автомобиль Renault террористам, были осведомлены о намерениях нападавших.

К такой же версии обвинение склоняется и в отношении Алишера Касимова, сдавшего им квартиру. Все четверо находятся в СИЗО до 22 мая по решению суда.

Источник агентства подтвердил, что автомобиль Renault, на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись после преступления, был продан за 250 тыс. руб.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее в Таджикистане «потеряли» родственников террориста из «Крокуса».