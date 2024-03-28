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В ДНР назвали число детей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ с 2014 года

Омбудсмен: более 700 детей были ранены в ДНР с 2014 года из-за обстрелов ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Более 700 детей Донецкой Народной Республики (ДНР) были ранены при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года. Об этом заявила уполномоченный по правам детей ДНР Элеонора Федоренко, сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день 720 детей получили ранения разной степени тяжести в ходе военной агрессии Украины», — рассказала омбудсмен во время видеопрезентации.

Она подчеркнула, что за последние несколько дней число детей, пострадавших от обстрелов со стороны украинских боевиков, выросло до 722. По словам Федоренко, каждый 12-й ребенок в республике является инвалидом.

Кроме того, 123 ребенка в регионе получили статус сирот из-за потери родителей. Еще 119 несовершеннолетних устроены в семьи, четверо находятся на обеспечении госучреждений, сказала Федоренко.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что на Украине преследуют приемные семьи, которые в взяли под опеку детей из Донбасса.

Ранее российский омбудсмен заявила о неприемлемости пыток к задержанным.

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