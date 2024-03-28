«Талибан»* пообещал продолжить борьбу с афганским крылом ИГ**

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) продолжит борьбу против террористической группировки «Вилаят Хорасан», которая принадлежит афганскому крылу организации ИГ (организация запрещена в России). Об этом заявил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин, сообщает РИА Новости.

Своим заявлением Шахин ответил на вопрос о том, возможно ли сотрудничество «Талибана» и России в борьбе с терроризмом после трагедии в красногорском «Крокус сити холле».

«Мы делаем свою часть работы и будем делать все, что в наших силах. Мы боремся с ними и не позволим им представлять угрозу для нас в Афганистане», – сказал глава офиса.

Как сообщалось, террористов, ответственных за нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства». Канал, который на данный момент удален, контролировался из Афганистана террористами «Вилаята Хорасан».

Накануне эксперт по оружию рассказал о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.

Ранее Лавров заявил, что движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане.