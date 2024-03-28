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Суд начал заново рассматривать дело Петра Верзилова*

Басманный районный суд начал заново рассматривать дело Верзилова

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Басманный районный суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Судебное заседание должно было состояться 28 марта, но было отложено на 1 апреля. В качестве основания указаны «иные причины».

11 марта сообщалось, что Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову.

3 ноября 2023 года Басманный суд приговорил его к 8,5 года колонии общего режима. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет. Его защитники настаивали на невиновности и просили оправдать подзащитного.

Ранее московский суд отказался заочно арестовывать бывшую жену Верзилова Надежду Толоконникову (признана в РФ иностранным агентом).

*  признан в РФ иностранным агентом
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