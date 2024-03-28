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Озеро в Турции залило мазутом из-за нефтепровода НАТО

Milliyet: из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка

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Murad Sezer/Reuters

Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа в Турции после аварии на нефтепроводе НАТО. Об этом сообщает газета Milliyet.

«Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, которое снабжало пресной водой 4-5 млн человек», — отмечается в публикации.

Власти приступили к ликвидации последствий аварии, были установлены боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации отмечает, что загрязненная часть озера от пунктов забора воды находится далеко, поэтому гражданам не стоит беспокоиться за свое здоровье.

Проложенный по территории Турции нефтепровод Североатлантического альянса длиной более трех тысяч километров удовлетворяет потребности Вооруженных сил Турции и сил НАТО.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что Украина намеренно допустила разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара российской армии по военному объекту Вооруженных сил Украины.

Ранее неизвестный отравил стадо коров, добавив мазут в их корм и воду.

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