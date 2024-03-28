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Гидрометцентр предупредил россиян о погодных аномалиях в регионах

Синоптик Цыганков: в регионах РФ пройдут аномально сильные осадки и метели

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В большинстве российских регионов в ближайшие дни ожидаются погодные аномалии, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. За погоду будут отвечать антициклоны, которые принесут с собой сильные осадки, порывистый ветер и угрозу схода лавин в горных районах, предупредил он в беседе с RT.

Циклоны ожидаются на Дальнем Востоке, в Омске, Новосибирске, Красноярске, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отметил Цыганков. В горах Краснодарского края и Северного Кавказа повысится лавиноопасность.

Во многих регионах пройдут сильные осадки. Так, в Дагестане прогнозируются дождь и мокрый снег, на Урале – сильные снегопады. На Алтае пройдет дождь, ветер в горах повысится до 22 м/с.

В Забайкалье также ожидаются снегопады и сильный ветер – сегодня до 30 м/с, в последующие дни до 22 м/с, рассказал синоптик. В Амурской области, по его словам, также пройдут дождь, снег и мокрый снег, будет метель и сильный ветер. Такая же погода ожидает жителей Хабаровского края – здесь пройдет мокрый снег, а в выходные ветер поднимется до 24 м/с.

Дождь, снег и ветер не минует и жителей Приморья. В Якутии, по словам Цыганкова, тоже в течение трех дней будет метель и сильный ветер. Похожая погода ожидается на Курилах, Сахалине, Чукотке, Камчатке. Везде пройдут сильные осадки – мокрый снег, снег, а порывы ветра будут достигать 22-25 м/с, заключил синоптик.

Напомним, жителям Москвы синоптики на первые числа апреля спрогнозировали потепление до +17...+18 °С и небольшой дождь.

Ранее синоптики также рассказали о погоде в столице до конца весны.

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