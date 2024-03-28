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Гражданин Таджикистана оправдывал теракт в «Крокусе» в комментариях и стал фигурантом дела

В Петербурге перед судом предстанет иностранец, оправдывавший теракт в «Крокусе»

В Петербурге предъявили обвинения иностранцу, который оставил комментарий о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Правоохранители усмотрели в его публикации признаки оправдания терроризма. На данный момент решается вопрос об аресте. Известно, что мужчина является гражданином Таджикистана и не зарегистрирован на территории России.

На данный момент расследование дела продолжается.

Мужчину задержали по месту жительства после одобрительных публикаций о теракте, которые он оставлял не от своего имени. В беседе с правоохранителями гражданин Таджикистана заявил, что просто шутил. Он также заверил, что больше подобное не повторится.

В комментариях мужчины речь идет о теракте в «Крокус Сити Холле», куда 22 марта ворвались несколько человек с оружием и открыли стрельбу по людям. Помимо этого, в комплексе произошел крупный пожар. В результате от действий стрелков пострадало более 300 человек.

Ранее в Тыве девятилетняя девочка от скуки предлагала незнакомцу совершить теракт.

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