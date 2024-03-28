Агаларов заявил, что эвакуационные выходы в «Крокусе» работали в штатном режиме

Эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле» во время теракта работали в штатном режиме. Об этом заявил Эмин Агаларов, сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова в эфире телеканала «Россия-24».

Агаларов рассказал, что «Крокус» имеет достаточное количество пожарных выходов, но люди, пытаясь спастись, натыкались на запертые двери для персонала.

По его словам, многие технические коридоры ведут обратно в фойе, но люди не хотели возвращаться туда, потому что понимали, что там тоже стреляют. «Соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери <...>. Люди в этом ужасе и страхе искали любые пути выхода», — сказал Агаларов.

В зале сработало дымоудаление, что можно заметить на кадрах из здания, сказал он, добавив, что все данные с камер видеонаблюдения были переданы следствию.

По его мнению, нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны в связи с произошедшим.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Они также подожгли здание. Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».