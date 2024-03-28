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Рядом с дорогой, по которой ехали террористы из «Крокуса», нашли боеприпасы

Baza: по пути следования террористов из «Крокуса» нашли гранатометные выстрелы

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Maxim Shemetov/Reuters

По пути следования террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл», нашли шесть гранатометных выстрелов и взрыватель. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источников канала, утром 27 марта на 338-м километре трассы М-3 «Украина» в сторону Брянска нашли пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Они лежали в четырех метрах от дороги.

Место обнаружения боеприпасов оцепили, позже взрывотехники подорвали их.

При этом канал отметил, пока неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать именно террористам. В самом «Крокусе» они орудовали автоматами, ножами, а также подожгли зрительный зал с помощью «коктейлей Молотова» и бензина.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанному с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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