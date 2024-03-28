В Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ

Депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии приняли законопроект по отмене прямых выборов мэра города Улан-Удэ. Об этом РИА Новости сообщили в местном парламенте.

«Депутаты большинством голосов одобрили отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ», — сказал представитель Народного хурала.

Документ об отмене прямых выборов внес глава Бурятии Алексей Цыденов, предложив избирать градоначальника горсоветом из кандидатов, согласованных конкурсной комиссией.

В январе 2024 года Цыденов выдвинул предложение отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ и внес законопроект об этом на рассмотрение Народного хурала республики.

Председатель городского совета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев называл инициативу Цыденова «действительно назревшей» и призывал работать, а не увлекаться политикой. По его словам, в нынешней сложной обстановке не время отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы мэра. Бальжинимаев отметил, что конкурсный формат избрания мэра на сегодняшний день является наиболее экономичным и при этом не менее эффективным.

Ранее в Общественной палате представили проект рекомендаций по итогам наблюдения за выборами.