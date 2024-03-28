Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии отменили прямые выборы мэра Улан-Удэ

Народный хурал Бурятии принял проект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии приняли законопроект по отмене прямых выборов мэра города Улан-Удэ. Об этом РИА Новости сообщили в местном парламенте.

«Депутаты большинством голосов одобрили отмену прямых выборов мэра Улан-Удэ», — сказал представитель Народного хурала.

Документ об отмене прямых выборов внес глава Бурятии Алексей Цыденов, предложив избирать градоначальника горсоветом из кандидатов, согласованных конкурсной комиссией.

В январе 2024 года Цыденов выдвинул предложение отказаться от прямых выборов мэра Улан-Удэ и внес законопроект об этом на рассмотрение Народного хурала республики.

Председатель городского совета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев называл инициативу Цыденова «действительно назревшей» и призывал работать, а не увлекаться политикой. По его словам, в нынешней сложной обстановке не время отвлекаться на такие ресурсоемкие задачи, как всенародные выборы мэра. Бальжинимаев отметил, что конкурсный формат избрания мэра на сегодняшний день является наиболее экономичным и при этом не менее эффективным.

Ранее в Общественной палате представили проект рекомендаций по итогам наблюдения за выборами.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами