В США сообщили об угрозе применения химического оружия террористами-мигрантами

Нелегальные мигранты могут совершить теракт, применив химическое оружие на территории США, заявил экс-советник бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его слова приводит журнал Newsweek.

«В данный момент границу пересекает множество китайских нелегальных иммигрантов», — сказал бывший чиновник.

По его мнению, среди них «могут быть люди, занимающиеся контрабандой биологического или химического оружия», и китайские агенты.

«Я обеспокоен тем, что граница настолько открыта», — добавил Болтон.

До этого газета New York Post сообщала, что более ста мигрантов попытались прорваться на территорию США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса. Издание отмечало, что мигранты прорвали проволочные ограждения, сбили с ног сотрудников Нацгвардии и попытались добежать до стены на границе с Мексикой.

Ранее американский миллиардер Илон Маск говорил, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов.