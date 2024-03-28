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Спецслужбы ФРГ не знали о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле»

Шольц: разведка ФРГ не располагала сведениями о подготовке теракта в Подмосковье

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Johanna Geron/Reuters

Спецслужбы Германии не обладали информацией о готовящемся теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает газета Märkische Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца, немецкая разведка не располагала сведениями о планах террористов, однако у американских спецслужб, вероятно, были зацепки.

Канцлер подчеркнул, что предупреждать другие страны о готовящихся терактах — часть политики США, и в случае с «Крокус Сити Холлом» это тоже было сделано.

«Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все-таки случился», — добавил канцлер.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

27 марта Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе».

Ранее в ОНК пояснили, как будут отбывать наказание обвиняемые в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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