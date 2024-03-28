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США выдали России обвиняемого в похищении собственной дочери

МВД: США выдали России обвиняемого в похищении малолетней дочери Смирнова

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Shutterstock

США приняли решение выдать России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей же дочери в 2019 году, а также жестоком обращении с ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», — следует из сообщения.

Отмечается, что Смирнов в августе 2019 году обманом увез семилетнюю дочь в американский город Дания-Бич во Флориде. До февраля 2020 года он издевался над ней, унижал, избивал несмотря на ее беспомощное состояние.

До этого сообщалось, что российское правительство сочло ненужным ужесточение законодательства в области, касающейся ответственности за похищение детей во время вооруженных конфликтов или мобилизации. Законопроект был предложен несколькими сенаторами Совфеда. Документ предполагал усиление наказания за похищение детей при определенных условиях в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с возможным ограничением свободы на срок до 4 лет.

Ранее кабмин подготовил новые меры для стабилизации рынка топлива.

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