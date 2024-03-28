Патриарх обратился к Путину из-за уроков нравственности в школе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о своем решении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школьной программе, несмотря на решение министерства просвещения. Это заявление он сделал на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Патриарх выразил обеспокоенность разрушением достигнутых результатов и подчеркнул, что в сложное время для страны необходимо объединять усилия, а не принимать такие решения. Он призвал к единодушию в отношении продолжения обучения данному предмету и заявил о своем намерении обратиться к президенту по этому вопросу.

Патриарх отметил, что подобные инициативы создают конфликтные ситуации внутри страны и народа, и выразил недоумение по поводу их появления в такое непростое время. Он подчеркнул, что различия между властью и церковью по этому вопросу связаны с разными целями, в то время как необходимо стремиться к единству целей, особенно в условиях борьбы за суверенитет страны.

Ранее Путин рассказал о тревоге из-за лозунгов о том, что Россия только для русских.