Госдума приняла закон о беспрепятственном доступе провайдеров в дома

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и беспрепятственном доступе к ним интернет-провайдеров. Об этом сообщает ТАСС.

В документе прописан механизм доступа операторов связи к соответствующей инфраструктуре в многоквартирных домах. После вступления поправок в силу провайдеры смогут устанавливать сети связи на объектах общего имущества домов на основании договора с любым собственником или нанимателем жилья по договору социального найма — то есть без одобрения таких работ общим собранием жильцов дома.

Действующие же нормы предусматривают, что сети связи можно устанавливать на объектах общедомового имущества только решением не менее двух третей собственников помещений многоквартирных домов. Впрочем, принятый закон устанавливает, что общее собрание двумя третями голосов собственников жилья может принять решение о демонтаже установленного оборудования.

В законе также предусмотрено, что плата за размещение сетей связи на объектах общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах не взимается.

Согласно недавнему опросу агентства TelecomDaily, ожидается повышение стоимости интернета. Основной причиной повышения тарифов операторы называют рост издержек, прежде всего на закупку подорожавшего из-за санкций оборудования. Также отмечается увеличение операционных расходов, аренды, затрат на логистику.

Ранее сообщалось, что провайдеры РФ стали поднимать цены на домашний интернет на 5-15%.