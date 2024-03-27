В ОНК прокомментировали сообщения о смерти подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Российской Федерации Алексей Мельников заявил, что информация о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» в Подмосковье не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, информация о местоположении обвиняемых и смерти кого-либо из них не соответствует действительности. Он подчеркнул, что задержанные находятся в разных учреждениях.

Мельников утверждает, что террористов до конца жизни ждет нахождение в «гробу» (камера 4-6 кв. м.), передвигаться они будут только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать.

До этого стало известно, что троих братьев обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни допрашивают следователи.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».