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В Петербурге перекрыли канал незаконной миграции

В Петербурге полиция задержала 30 причастных к незаконной миграции человек

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МВД России

В Санкт-Петербурге правоохранители вышли на людей, которые могут быть причастны к незаконной легализации иностранных граждан: 30 из них задержаны и доставлены в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» УК РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые организовали коммерческую компанию, которая выдавала иностранным гражданам сертификаты о том, что те якобы прошли тестирование на знание истории России, русского языка и знание законодательства РФ. К оформлению документов были привлечены пять работников вузов. Полученные бумаги приезжие использовали для постановки на миграционный учет и с целью проживания и трудоустройства в России.

По данным полиции, за фиктивную сдачу тестов мигранты платили по 15 тыс. рублей. Ежемесячный доход компании от незаконной деятельности составлял порядка 7,5 млн рублей.

«В офисах филиалов коммерческой организации и по местам проживания фигурантов проведены обыски. Изъяты электронные носители информации, денежные средства в сумме более 3 млн рублей, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила Ирина Волк.

Правоохранители устанавливают всех соучастников противоправной деятельности.

Ранее полиция пришла с рейдом на склад Wildberries в Подмосковье.

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