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Семьи погибших в «Крокусе» ростовчан получат крупные выплаты

Ростовский губернатор Голубев пообещал по 1 млн руб. семьям погибших в «Крокусе»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ростовский губернатор Василий Голубев пообещал по 1 млн рублей семьям погибших в «Крокусе» жителей региона. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чиновника.

«Понимаю, что никакие деньги не вернут жизнь и здоровье родного человека. Еще раз выражаю глубокие соболезнования близким погибших земляков. Совместно с муниципалитетами готовы оказать необходимую организационную помощь», — заявил чиновник.

Также Голубев пожелал скорейшего восстановления получившей ранение жительнице Матвеево-Курганского района. Ей будет выделено 500 тыс. рублей из регионального бюджета.

До этого стало известно о подготовке законопроекта о выплатах семьям, пострадавшим при ЧП в ТРЦ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее в Подмосковье произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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