В Подмосковье выплатили компенсации 52 пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Власти Московской области предоставили компенсационные выплаты 52 людям, пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказала подмосковный министр соцразвития Людмила Болатаева, ее цитирует «Интерфакс».

По ее словам, с момента открытия центра помощи пострадавшим и родным погибших на горячую линию 23 марта поступило более двух тысяч звонков.

«240 человек пришли очно. В основном вопросы связаны с поиском родных и близких», — рассказала Болатаева.

Вечером 22 марта спецслужбы сообщили, что в «Крокусе» раздались выстрелы. Четверо нападавших открыли огонь по людям, собравшимся на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Позднее преступники пытались скрыться на автомобиле. Их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Всего по делу в настоящее время проходят восемь фигурантов. Следственный комитете классифицировал случившееся как теракт и расследует уголовное дело по статье 205 УК РФ.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».