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В Казахстане активиста задержали за оскорбление Путина

Orda.kz: суд арестовал казахского активиста Кузаирова за оскорбление Путина

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Суд в Казахстане арестовал на 15 суток активиста «Языковых патрулей» Диаса Кузаирова за оскорбление президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Orda.kz.

С нецензурным высказыванием Кузаиров выступил в прямом эфире. Сам он вину не признал, подчеркивая, что использовал не бранное выражение, а созвучное с ним казахское слово.

До этого Россия выразила протест после оскорблений Байдена в адрес Путина.

«Мы направили жесткую ноту протеста о <…> недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — подчеркнул дипломат.

Посол обратил внимание, что риторика Байдена продемонстрировала бессилие и отсутствие здравого смысла в политике к РФ. По мнению Антонова, действия администрации Белого дома направлены на разрушение остатков наследия российско-американских отношений.

Ранее Путин заявил, что в РФ не будут отменять достижения мировой культуры.

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