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Специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов

Daily Storm: слабая подготовка террористов спасла многих в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Многим посетителям «Крокус Сити Холла» в вечер теракта удалось спастись благодаря тому, что у террористов был слабый уровень владения огнестрельным оружием. Об этом пишет Daily Storm, ссылаясь на анонимного инструктора по стрельбе и ветерана СВО.

По его словам, действия террористов говорят о том, что они прошли лишь базовую подготовку, которая могла выражаться в просмотре видео. Эксперт отметил, что террористы передвигались плотной группой, один из них постоянно опускал оружие.

Также он добавил, что во время передвижения группы был ряд ситуаций, когда у террористов могли вырвать автоматы из рук.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар. Позднее террористы были задержаны. 27 марта стало известно, кого приняли за сотрудника ФСБ при теракте в «Крокусе».

Ранее Мурашко рассказал, сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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