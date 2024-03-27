В Ростовской области прозвучал отбой угрозы атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об отбое угрозы атаки БПЛА в регионе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Тревога действовала 27 минут.

До этого сообщалось об объявлении угрозы атаки беспилотника.

26 марта в Ростовской области задержали боевика украинского батальона «Айдар».

Задержанный россиянин был до 2023 года гражданином Украины. По данным силовиков, в 2015 году он вступил в «Айдар».

«Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой народной республики. Подозреваемый задержан», — отмечается в сообщении ростовского УФСБ РФ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту организации террористического сообщества и участия в нем (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

Ранее в Новочеркасске Ростовской области произошли два взрыва.