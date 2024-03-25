Два взрыва произошли в Новочеркасске Ростовской области

Два громких взрыва произошли в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

«Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник», – говорится в посте чиновника.

Он отметил, что повреждений не зарегистрировано, добавив, что будет держать местных жителей в курсе ситуации.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошел пожар.

24 марта глава подконтрольной Киеву военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в районах Запорожской области.

Ранее в Москве 700 человек эвакуировали из больницы из-за угрозы взрыва.