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Два взрыва произошли в Новочеркасске Ростовской области

Лысенко: два взрыва произошли в Новочеркасске Ростовской области

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ir_khalili/X

Два громких взрыва произошли в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем Telegram-канале.

«Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник», – говорится в посте чиновника.

Он отметил, что повреждений не зарегистрировано, добавив, что будет держать местных жителей в курсе ситуации.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале написал, что на трансформаторной подстанции Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) произошел пожар.

24 марта глава подконтрольной Киеву военной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в районах Запорожской области.

Ранее в Москве 700 человек эвакуировали из больницы из-за угрозы взрыва.

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