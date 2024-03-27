Замруководителя ФТС Ягодкину отправили под арест по делу о превышении полномочий

Заместителю руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), генерал-полковнику таможни Елене Ягодкиной предъявили обвинения в превышении полномочий, ей также была избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, чиновнице вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (пункт «в» ч. 3 ст. 286 УК). В отношении Ягодкиной было возбуждено уголовное дело за период, когда она выдавала более 800 тысяч акцизных марок двум фирмам, которые реализовали с их помощью контрафактную продукцию.

Ущерб от действий Ягодкиной может достигать 1,2 млрд рублей.

Сама Ягодкина вину не признала.

Ягодкину задержали 26 марта после заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В ее кабинете провели обыск, после чего доставили на допрос в СК.

Ягодкина служит в таможенных органах с 1997 года. Осенью 2019 года она была назначена на должность замглавы ФТС.

Ранее в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края прошли следственные действия.