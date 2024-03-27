В Белгороде ВСУ атаковали областное управление МВД

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали областное управление МВД в Белгороде на Проспекте Славы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии управления МВД. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их число уточняется.

По словам очевидцев, на здание областного управления МВД упал беспилотник.

Как пишет Telegram-канал Mash, предварительно, в 16:50 мск в здание попал украинский дрон-камикадзе.

27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили повторную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Гладков подчеркнул, что в результате взрыва пострадавших нет, было повреждено промышленное оборудование.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей.