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Массовое ДТП в Курске попало на видео

Telegram-канал 112 опубликовал ДТП с автобусом в Курске с пострадавшими

Момент ДТП в центре Курска с участием автобуса попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал 112.

На видео видно, как зеленый автобус без тормозов сносит все на своем пути, пока препятствие не остановило его.

По последним данным ГУ МВД по региону, число пострадавших достигло десяти человек. Канал пояснил, что двое из них — дети.

27 марта в центре Курска у центрального рынка автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По предварительной информации, у автобуса отказали тормоза. Как уточнили в МЧС Курской области, загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus.

Первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко отметил, что ДТП совершилось, предварительно, вследствие отказа тормозов, на автобусе старого образца 2011 года выпуска. На предприятии производился предварительный медицинский осмотр, технический осмотр перед выходом на линию.

Ранее в Москве пять человек госпитализировали после ДТП с иномарками.

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