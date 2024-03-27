Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следствие просит арестовать замглавы ФТС РФ Ягодкину

Следствие просит арестовать замглавы ФТС Елену Ягодкину за превышение полномочий

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Следствие просит арестовать заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину за превышение полномочий. Информация об этом появилась в картотеке суда.

«[В суд] поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны», — говорится в карточке дела.

Генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве 26 марта. Ее подозревают в коррупции.

Замруководителя ФТС задержали сразу после заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой она является председателем. В ее кабинете провели обыск, после чего доставили на допрос в Следственный комитет.

Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. С сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС.

Ранее на Украине создали новый департамент после обвинений в коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами