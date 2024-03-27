Следствие просит арестовать замглавы ФТС РФ Ягодкину

Следствие просит арестовать заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину за превышение полномочий. Информация об этом появилась в картотеке суда.

«[В суд] поступили материалы по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ягодкиной Елены Владимировны», — говорится в карточке дела.

Генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину задержали в Москве 26 марта. Ее подозревают в коррупции.

Замруководителя ФТС задержали сразу после заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, в которой она является председателем. В ее кабинете провели обыск, после чего доставили на допрос в Следственный комитет.

Ягодкина работает в таможенных органах с 1997 года. С сентября 2019 года назначена на должность замглавы ФТС.

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