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На Украине неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата

На Украине неизвестный бросил «коктейли Молотова» в военкомат в Светловодске

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Shutterstock

На Украине в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Журналисты пояснили, что преступление случилось еще 24 марта около полуночи. Неизвестный бросил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью по фасаду здания первого отдела Александрийского Районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП, аналог военкоматов в РФ. — прим. ред.)

Пожар сразу ликвидировали работники ТЦК. Никто не пострадал, сообщил источник издания.

По данному факту открыли уголовное производство. Правонарушителю грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

До этого командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что на Украине идет травля сотрудников территориальных центров комплектования.

Он выразил непонимание того факта, что к тем, кто «прошел ад» относятся как к врагам и называют «людоловами». По словам командующего, украинцы видят кадры «упаковки в бус», но не знают, что привело к таким действиям со стороны ТЦК. Павлюк считает, что главная причина силовых задержаний украинских мужчин — их сознательный отказ от «конституционной обязанности».

21 марта гражданин Украины напал с ножом на военкомов на Волыни. По результатам инцидента в городе Нововолынском сотрудник военкомата был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями. Ранившему его мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, во сколько обойдется новая мобилизация на Украине.

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