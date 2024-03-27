Обвиняемых в теракте в «Крокусе» доставили в СИЗО

Четверых обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске уже доставили в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на правозащитницу Еву Меркачеву.

По ее словам, обвиняемых изолируют в отдельной камере.

«Во ФСИН пришли к выводу, что нужно их содержать с осужденными по такой же статье, чтобы не дать им возможность вести пропаганду и вербовку среди сокамерников», — добавила Меркачева.

Правозащитница добавила, что Мухаммадсобиру Файзову, которого в суд доставили на носилках, могут предоставить медицинскую помощь, также в СИЗО имеется специальный блок для лежачих больных.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».