Обновлен список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Министерство здравоохранения Московской области обновило список пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Данные опубликованы на сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент 83 человека госпитализированы, 40 человек выписаны домой.

До этого ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф сообщал, что число пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Позже четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».