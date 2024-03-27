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У берегов Вануату произошло землетрясение

USGS: у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4

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Uwe Anspach/Global Look Press

К северо-западу от побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 1:28 по времени UTC (4:28 мск) в 496 километрах к северо-западу от города Исангель с населением 1,4 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях пока не поступала.

24 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в море Саву у побережья Индонезии.

21 марта в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В этот же день на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой 1,8 км.

До этого на Камчатке сошла лавина, под которую попала туристическая группа. Стало известно, что 11 человек приехали на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. При этом группа отправилась в тур, несмотря на предупреждение местного МЧС.

Ранее в Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,4 в западной части страны.

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