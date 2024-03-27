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В Генпрокуратуре заявили о продвижении расследования взрывов на «Северном потоке»

Генпрокурор Краснов: расследование взрывов на «Северном потоке» продвигается

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Jens Büttner/Global Look Press

Российское расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продвигается. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

«Наше расследование продвигается вперед. В настоящее время с целью установления причин повреждения газопроводов, их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств проводится техническая судебная экспертиза», — рассказал Краснов.

Он отметил, что решение стран Запада (Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции) отказаться от совместной работы с РФ по расследованию взрывов говорит о том, что реальное расследование ими не велось.

По словам Краснова, подрыв магистрали является терактом, а не диверсией, с чем не согласен Запад.

22 марта в МИД Польши заявили, что американские власти знали о готовящемся подрыве «Северного потока».

До этого первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал театром абсурда закрытое заседание Совбеза ООН, посвященное инцидентам на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2».

Ранее французский политик назвал виновных в подрыве «Северных потоков».

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