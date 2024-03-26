В России предложили найти оператора оргнабора мигрантов

Минтруд России предложил определить госоператора организованного набора трудовых мигрантов. Им станет государственная компания «Работа в России», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Работа в России» будет заключать соглашения с работодателями, а также обязуется осуществлять набор мигрантов, вести реестр работодателей и подбирать сотрудников под потребности российских работодателей, говорится в сообщении.

Компания также займется заключением договоров с иностранными сотрудниками, ведением реестра мигрантов и проведением мониторинга занятости.

26 марта депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет предложил на пять лет запретить мигрантам покупать оружие.

До этого Генпрокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, несмотря на отсутствие оружия у работников ЧОП.

Ранее эксперты объяснили, как на стоимости жилья отразится отток мигрантов из России.